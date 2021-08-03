«القومي للبحوث»: 22% من أطفال المدارس مصابون بالأنيميا

قالت الدكتورة إيمان كامل، رئيس قسم صحة وتغذية الأسرة والطفل بالمركز القومي للبحوث، إن جميع الخبراء يهتمون بصحة وتغذية الأطفال، وضرورة تنظيم النسل لكي يكون كل أسرة بها طفلان فقط، بما يسمح بتغذيتهما تغذية سليمة، وفي حملة الفحص الطبي لأطفال المدارس كان هناك 22% منهم مصابون بالأنيميا، ومن 12% إلى 14% يعانون من السمنة، وهذا نتيجة عدم وعي الأمهات وأولياء الأمور.

وحذرت «كامل»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، من مادة MSG وهي موجودة في كثير من الأطعمة مثل شرائح البطاطس، والمكرونة الجاهزة، وتعمل على تحسين الطعم، وإذا حصل الإنسان منها على كمية كبيرة تؤدي إلى أمراض عصبية وتوحد.

وتابعت رئيس قسم صحة وتغذية الأسرة والطفل بالمركز القومي للبحوث، أنه يجب الانتباه إلى بعض العلامات التي تظهر على الطفل، مثل «النهجان» أثناء المشي، وصعود السلالم، واصفرار الوجه، وعدم لمعان شعر الفتيات، وظهور ديدان في أمعائهم، خاصة الدودة الدبوسية التي تنتشر بشدة بين الأطفال، مشددة على أهمية المتابعة الجيدة لأغذية الأطفال.

ونصحت الأمهات أن يحصل كل طفل على 5 وحدات من الخضار و5 وحدات من الفاكهة في أي شكل سواء مطبوخة أو طازجة من الوحدات المتوسطة، وبهذه الطريقة لن يكون هناك مكان في معدتهم للأكل غير الصحي، ويجب أن تكون مشاهدة التلفاز ساعتين فقط، مع ساعة للتدريبات والحركة البدنية، وتناول لتر أو لترين من المياه يوميا، والنوم 8 ساعات، مشددة على ضرورة الخضوع لتحليل صورة دم كاملة للأطفال لمتابعة الأنيميا، ونقص الحديد، وتحاليل الإصابة بالدودة الدبوسية.