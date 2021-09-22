آكل كام وجبة عشان صحتي تبقى كويسة؟.. أستاذ تغذية يوضح

يتداول الكثيرون نصائح، بعضها من غير المتخصصين في علوم التغذية، عن أفضل الحميات الغذائية، وأفضل طريقة لتناول نظام غذائي وزيادة عدد الوجبات وأحيانا ينصح البعض بزيادة عدد الوجبات على مدار اليوم، وهو ما يصيب الشخص الطبيعي في حيرة من أمر، فهل يأكل الشخص وجبة واحدة أم وجبتين أم ثلاث أم أكثر على مدار اليوم؟

وقال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجسم يحتاج إمداده بالطاقة تقريبا كل 6 أو 7 ساعات على مدار اليوم، وإسقاط وجبة من الوجبات الثلاث ليصبح عدد الوجبات 2 مثلا، يعنى أن الفرد تناول إفطاره وأسقط وجبة في المنتصف، لذلك فعند تناوله الوجبة الثانية يكون في الغالب وصل إلى مرحلة عليا من الجوع مما تجعله يأكل بشراهة وبالتالي يملأ معدته، وهو ما يعد ثقلا على الجهاز الهضمي.

كما أن التركيز في وجبة واحدة يتسبب في تخمة والإحساس بالانتفاخ وعدم الراحة وعسر الهضم مع إفراز كمية كبيرة من الأنسولين لهضم الأكل الذي تناوله الشخص.

وأشار «حسونة» إلى أن المطلوب هو توزيع الطاقة والقيمة الغذائية التي نحصل عليها من الطعام على مدار اليوم، لذلك فالأنسب للجسم ثلاث وجبات على مدار اليوم، على أن تكون الوجبة الأخيرة قبل الذهاب إلى النوم بساعتين على الأقل.

وتحدث «حسونة» عن أهمية وجبة الإفطار قائلا: «الانتظام على تناول وجبة الإفطار سلوك مهم جدا، لأنه تعمل على أن يتأقلم الجسم على إفراز الإنزيمات الهاضمة التي يفرزها أثناء الأكل، ويهيئ الجهاز الهضمي لوجبة الغداء، كما أن وجبة الإفطار لازمة لمنح الطاقة فى أول اليوم وممارسة الأنشطة الحياتية».

التغذية لفئات خاصة

بالنسبة لمرضى السكر يُنصح بتناول خمس وجبات، حتى لا يتعرض إلى هبوط مفاجئ في مستوى السكر، موضحا أن مريض السكر يتناول 3 وجبات إفطار وغداء وعشاء، ويمكنه تناول وجبتين صغيرتين «سناك» خفيف، مثل ساندويتش جبنة، أو أكل خفيف لا يتسبب في إجهاد الجهاز الهضمي، لافتا إلى أن مرضى القلب أيضا من المفترض أن يتناولوا وجبات خفيفة بعيدة عن الأطعمة الدسمة صعبة الهضم.