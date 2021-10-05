«التجارة الداخلية» تعلن موعد تداول أول منتج في البورصة السلعية المصرية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «إن التجارة الداخلية لها عناصر أربعة مهمة تتركز عليها وهي البورصة السلعية، وأسوق الجملة والمستودعات الاستراتيجية والمناطق الاستراتيجية»، لافتًا إلى إجراء دراسة للتعرف على احتياجات كل محافظة، ودراسة مستوى الدخل والإنفاق ومتوسط دخول الأسر.

إنشاء أول بورصة سلعية في مصر

وكشف عشماوي عن دراسة لإنشاء أول بورصة سلعية في مصر مع تأسيس مجلس إدارة لشركة مساهمة للبورصة المصرية للسلع وسط وجود عدة جهات تشمل بنوك استثمار وشركات تأمين والمقاصة واتحاد الغرف التجارية، وأن الوزارة جربتها لأول مرة في موسم القمح في إبريل حتى يوليو الماضي.

تنظيم البورصة السلعية للأسعار

وأضاف «عشماوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الوزارة ستجري حوارًا مجتمعيًا مع الغرف التجارية بالشعب المختلفة؛ لأن البورصات السلعية تنظم أسعار السلع بين البائعين والمشترين، وستعود الفائدة المباشرة على المواطن هي توفير أسعار عادلة دون وجود احتكار، ويتم تداول أول سلعة في البورصة السلعية في مصر في الربع الأول من العام المقبل.

اشتراطات للشركات المساهمة وامتناع الوسطاء

وأوضح مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيكون هناك اشتراطات للشركات المساهمة والأفراد للتداول في البورصة مع امتناع الوسطاء ولكن سيوجد عدد من السماسرة وسيوجد إفصاح تام وعرض أسعار السلع بشكل يومي في عملية التداول، مؤكدًا «سيعرض التجار سلعتهم على تطبيق إلكتروني مع اشتراط اشتراك الشركات في البورصة السلعية التي ستكون أول سوق منظم يسمح بتجارة مباشرة بين البائع والمشتري»، مبينًا أن مدة إنشاء السوق ستستغرق سنتين وستنشأ شركة متخصصة لإدارة أسواق الجملة المتخصصة الجديدة.

قيمة رأسمال البورصة السلعية «مليار جنيه»

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن رأسمال البورصة السلعية مليار جنيه، دفعت الوزارة 10% فقط من قيمتها، وسيكون التداول إلكترونيًا مع وجود اشتراطات لدخول السماسرة وسيكون أول تداول في الربع الأول من العام المقبل، ولن يشتري المواطن من على منصة البورصة؛ ولكن المشتريين هم الأشخاص الذين سيبيعون السلع للجمهور دون وجود وسطاء كُثر.

احتياج المحافظات لإنشاء 14 سوق جملة

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى استقطاب أكبر شركة تدير أسواق جملة في العالم وسط شراكة مع القطاع الخاص ودولة فرنسا لاستقطاب كفاءات لإدارة أسواق اللحوم والطعام، لافتا إلى أنه يوجد 10 أسواق على أرض الواقع أشهرها سوق العبور والحضرة، مبينًا أن هناك احتياجًا لإنشاء 14 سوق جملة في مختلف المحافظات.

وأكمل: «اتفقنا على أول سوق جملة في منطقة برج العرب وسيكون الجيل الثالث من أسواق الجملة، وتستخدم هذه الأسواق الطاقة الخضراء وتدير المخلفات وسنستقدم شركة متخصصة لرفع ربحية هذه الأسواق».

كورونا تؤثر على سلاسل الإمدادات

وذكر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جائحة فيروس كورونا أثرت على أسعار السلع بسبب تضرر اللوجيستيات، مبينًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتأمين اللوجيستيات «سلاسل الإمدادات» في مصر، وأن يكون هناك مخزون من السلع الأساسية والنهائية، ويكون هناك 7 مستودعات استراتيجية قريبة من أماكن السلع والإنتاج باستثمارات ستتخطى الـ 20 مليار جنيه وستوفر الهالك في تخزين السلع.