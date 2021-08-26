«التجارة الداخلية» تكشف ثبات أسعار السكر رغم ارتفاعه عالميا «فيديو»

قال كريم جمعة معاون وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الوزارة تتابع توفر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، لتغطية السوق المصري حتى الموسم المقبل.

لدينا احتياطي من السكر 8 أشهر

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي مقدمة النشرة الاقتصادية عبر شاشة اكسترا نيوز: «لدينا احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لـ8 شهور»، مشيرًا إلى أن أسعار السكر ارتفعت في البورصات العالمية، ورغم ذلك، فإنه مازال يحتفظ بمداه السعري في مصر.

وتابع، أن قطاع التجارة الداخلية، يعرض تقارير يومية على وزير التموين بشأن أسعار السكر التي تتراوح ما بين 7 و45 قرشًا و9 جنيهات ونصف، مفسرًا ذلك بزيادة المساحات المنزرعة من البنجر والقصب، حيث شهد هذا الموسم زراعة أكثر من 640 ألف فدان بنجر، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاجية من السكر.

وأردف، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج ما يقارب مليون طن سكر من القصب، وهو ما يؤدي إلى ضخ كميات في المنظومة التمويلية لا تقل عن 130 ألف طن شهريا.

تنسيق بين التموين والصناعة لمتابعة مشكلات السكر

وفي وقت سابق، أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنها تنسق مع وزارتي التموين والصناعة، من أجل متابعة احتياجات المصانع من السكر يوميا، حيث ذكر رئيس الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي، وجود قناة اتصال مفتوحة مباشرة مع وزارة التموين، لرصد أي نقص في كميات السكر المعروضة في السوق.

كما وجهت الغرفة، رسالة لكل شركات الأعضاء بشعبة السكر والحلوى، بأهمية التواصل مع الغرفة، إذا واجهت أي مشكلة على مستوى تلبية احتياجاتها من السكر.