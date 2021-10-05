كنده علوش: «أتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل منصات التواصل الاجتماعي»

أعلنت الفنانة كندة علوش، تأييدها لتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك»، و«إنستجرام»، و«واتس آب»؛ وعدم قدرة المستخدمين على التواصل أو استخدام خاصية الرسائل في كل مكان بالعالم بشأن تلك التطبيقات مما جعلهم يستخدمون «تويتر» حتى انتهاء العطل.

ونشرت كندة تغريدة ساخرة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قالت فيها: «بعد العطل اللي صاير للواتساب‬⁩ و ⁧‫إنستجرام‬⁩ و⁧‫فيس بوك‬⁩ بتمنى من قلبي يصير عطل عام لكل الاپليكيشنز ومنصات التواصل الاجتماعي».

وأضافت: «وناخد بريك لمدة شهر نرجع فيها لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغيرة الحلوة وبحميميتها قبل جنان وإدمان السوشيال ميديا وتطبيقات التواصل‏ بتتمنوا هالشي؟ وقديش بتتحملوا؟».

كندة علوش تشارك في «ضي القمر»

شاركت الفنانة كنده علوش مؤخرًا في حكاية «ضي القمر» من الجزء الأول لمسلسل «إلا أنا»، والذي شهد عودتها بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية؛ بسبب رعاية ابنتها والتفرغ لأسرتها.

وتدور أحداث الحكاية من خلال قصة زوجين يجمعهما الحب، وهما كندة علوش ومحمد علاء «جامايكا»، في رحلة بحثهما عن الإنجاب، وتعد الحكاية أول عمل تلفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.

وقد لاقت الحكاية نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها؛ بسبب حساسية الموضوع الذي لم يتطرق له معظم الأعمال الدرامية، كما تصدرت كندة وقت عرض الحكاية التريند.

وحكاية «ضي القمر» إخراج أحمد حسن وسيناريو وحوار عبير سليمان، ومن بطولة محمد علاء - جامايكا، ومحمد شاهين وأحمد عبد الله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي، وإنتاج سينرجي - تامر مرسي - بشراكة مع شركة «أروما» للمنتج تامر مرتضى.