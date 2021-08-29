كندة علوش تهنئ والدتها بعيد ميلادها: أحلى أم وتيتة «صور»

هنأت الفنانة كندة علوش والدتها بعيد ميلادها، وذلك بنشر مجموعة صور تجمعهما، وآخرى مع حفيدتها حياة عمرو يوسف، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

كندة علوش لوالدتها: الله يخليلي ياكي ياروحي

وكتبت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بـ«انستجرام» تعليقًا على الصور التي تجمعها ووالدتها قائلة: مامي حبيبتي كل سنة وإنتِ حبيبة قلبي، أحلى أم وأحلى رفيقة وأحلى تيتة لحياة، الله يخليلي ياكي يا روحي ولا يحرمني منك ويسعد قلبك على طول.

تزوجت كندة علوش وعمرو يوسف بعد قصة حب وتعاون فني

تزوجت الفنانة السورية كندة علوش، من الفنان عمرو يوسف، وأنجبا ابنتيهما حياة، وذلك بعد قصة حب وصداقة تم تتويجها بالزواج.

وتعاونت كندة علوش وعمرو يوسف، قبل زواجهما في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل عد تنازلي عام 2014 للمخرج حسين المنياوي، والمؤلف أحمد إبراهيم، وفيلم برتيتا عام 2012 للمخرج شريف مندور والمؤلف وائل عبدالله.