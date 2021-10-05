البلبيسي تكشف أسباب عطل «فيس بوك»: هناك غضب عارم من هيمنتها

كشفت نادية البلبيسي، مدير مكتب «العربية» في واشنطن، حقيقة العلاقة بين تصريحات أمس للسيدة فرانسيس هوجن مديرة إنتاج سابقة بـ«فيس بوك»، في برنامج «60 دقيقة» الأمريكي، وبين عطل مواقع التواصل اليوم، قائلة: «لا أحد يقدر أن يجزم أن ما قالته بالأمس هو سبب ما رأيناه اليوم، لكن هناك قراءات وتحليل وربط للأحداث، بمعنى أن هناك استياءً بشكل كبير من احتكار هذه الشركات، سواء فيس بوك أو الشركات التابعة له مثل «إنستجرام وواتس آب».

شركة «إنستجرام» كانت محل مساءلة قبل أيام

وأضافت «البلبيسي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن «شركة «إنستجرام» كانت محل مساءلة قبل أيام أو قبل أسابيع؛ لأنه يُسمح بنشر صورة تُعد مثالا أعلى للفتيات القاصرات، الأمر الذي أدى إلى انتحار الكثيرين، ويؤدي إلى الكثير من المشكلات النفسية، إذ ترغب الفتيات بتقليد الصور الجميلة، ويفشلون». موضحة أن هناك حالة إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا بين الفتيات أو القاصرات أو الشباب.

المراهقون يتأثرون بمواقع التواصل أكثر من المدارس والمنازل

وأشارت إلى أننا نتحدث عن جيل يتشكل، وهذه الوسائل تُسيطر على عقول هؤلاء القاصرات أكثر مما يتأثروا بالتربية المنزلية والتربية في المدرسة أو المجتمع الكبير سواء كان محافظًا أو حتى ليبراليًا سواء في العالم العربي أو حتى العالم الغربي، تصل لأعداد خرافية، مليارات من المستخدمين بشكل يومي.

وأرجعت سبب العطل إلى أن هناك أشخاص مستائين من هيمنة شركات التواصل الاجتماعي، أو إلى مجموعة عصابات حاولوا السيطرة عليها مثلما قاموا بالفعل بالاستيلاء على وزارة العدل الأمريكية على المنصات وطلبوا فدية، أو أن السبب تقنيًا.