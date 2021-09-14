إطلاق منصة «حقائق وأرقام» على مواقع التواصل لنشر رسائل تثقيفية للمواطن

أعلنت مقدمة فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بدعم من صندوق الامم المتحدة الإنمائي إطلاق منصة «حقائق وأرقام» اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية.

رسائل تثقيفية تشرح كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار في البشر

وتنشر المنصة بشكل يومي رسائل تثقيفية وتشرح بكل شفافية كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار في البشر وكيف تعمل الدولة في كل مجال وشبر في ارض مصر لتحقيق النمو والرخاء والرفاهية للمواطنين.

نستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتدوين كل ما تحققه مصر من إنجازات لتبسيطها للمواطن

وتابعت، أنَّه على قدر أهمية مصر الاستثنائية وما يحدث فيها بشكل يومي، وعلى قدر ما تقوم به الدولة من مجهودات تسابق بها الزمان للتطوير والبناء، جاءت فكرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتدوين كل ما تحققه مصر من إنجازات شرحها بشكل مبسط للمواطن المصري وكل ما يهتم بالشأن المصري في الخارج.

البرنامج يدعم جهودا جديدة لتعزيز الابتكار الاستراتيجي للقواعد الشعبية

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آكيم شتاينر، قال إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج تسلط الضوء على 3 عناصر رئيسة للتمكين، من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية في بلدان مثل مصر، مضيفا خلال رسالة مسجلة بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أن البرنامج يدعم جهودا جديدة لتعزيز الابتكار الاستراتيجي الذي تولده القواعد الشعبية باعتبارها مصدرا مهما للعديد من الحلول التي يحتاج العالم إليها اليوم.

شتاينر: تسريع الأثر الإنمائي التابع للبرنامج في مصر

وأكد آكيم شتاينر أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي التابع للبرنامج في مصر، يقود تطوير مجموعة من الحلول التنموية المحلية، ويواصل دعمه لموجة التحول الرقمي التي بدأت في إطار الاستجابات التي استلزمتها مواجهة جائحة كورونا، ويشمل ذلك البناء على ما تحقق من زخم في مجال تكنولوجيات التمويل الرقمية، التي أثبتت قدرتها على توسيع نطاق التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع الأزمات».