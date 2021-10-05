المتحدث العسكري: الدول الصديقة والشقيقة تحرص على الاشتراك في تدريباتنا

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة شاركت على مدار الفترة الماضية، في العديد من المناورات والتدريبات المشتركة، بينها وبين بعض الدول، في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة والدول الصديقة والشقيقة.

وأضاف «عبدالحافظ»، في مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» منذ قليل، أن القوات المسلحة نفذت خلال عام 2020 -2021 (46) تدريبا مشتركا، وعابرا.

القوات المسلحة نفذت 17 تدريبا مشتركا وعابرا خلال 2020

ولفت إلى أن قواتنا المسلحة، نفذت 17 تدريبا مشتركا وعابرا خلال عام 2020، و29 تدريبا مشتركا وعابرا خلال عام 2021، مضيفا: «وده يوضح أد أيه حرص الدول الصديقة والشقيقة، على الاشتراك في مثل هذه التدريبات من جهة، والثقة فيما تتخذه القوات المسلحة من إجراءات وقائية ضد جائحة كورونا من ناحية أخرى».

القوات المسلحة تنفذ زيارات للتعرف على المشروعات التنموية المختلفة

وواصل: «طبقا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بأنه بجانب تنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة، يجري استغلال ساعات الراحة للقوات المشاركة، لتنفيذ زيارات للتعرف على الثقافة والحضارة المصرية، وأيضا المشروعات التنموية التي تجري حول مناطق التدريب».

وشدد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، على أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات وجهود وطنية مخلصة، ستظل مبعث فخر وتقدير، لتعتلي مصر مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا.