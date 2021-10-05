المتحدث العسكري: «النجم الساطع» تطور ليتناسب مع الأحداث الإقليمية والدولية

تحدث العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عن تدريبات «النجم الساطع»، قائلا: إنها بدأت عام 1980 بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتطور التدريب خلال تلك المدة، وزادت مشاركة الدول الصديقة والشقيقة، وتطورت الأنشطة التدريبية المخططة.

وأضاف المتحدث العسكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» منذ قليل: «في البداية كان التدريب يأخذ شكل تعاون مشترك، يتناسب مع الحروب التقليدية، ثم تطور ليشمل موضوعات تدريبية، تتناسب مع تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن التدريب على مكافحة الإرهاب، لذلك حرصت القوات المسلحة، على إضافة تلك الموضوعات في التدريب هذا العام، بمشاركة عدد (21) دولة وأكثر من (4795) مقاتل، حتى أصبحت تدريبات النجم الساطع، من أكبر وأشهر التدريبات العسكرية المشتركة».

التدريب شمل العديد من الأنشطة لجميع القوات المشتركة في باختلاف تخصصاتها

وواصل: «شمل التدريب العديد من الأنشطة التدريبة لجميع القوات المشتركة في التدريب باختلاف تخصصاتها، أبرزها القضاء على بؤرة إرهابية، وتأمين منطقة سكنية، وذلك من خلال تنفيذ مهمة مخططة، شاركت فيها عناصر مختلف الأسلحة والتخصصات لكل الدول المشاركة، وعناصر من القوات الخاصة للشرطة المدنية المصرية، التي تشارك لأول مرة في التدريب، وتنفيذ مشروع مراكز القيادة».

تنفيذ قوات المظلات عدد من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسي

وأردف: «كما اشتمل التدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية للوحدات البحرية للدول المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادي، من خلال عناصر الوحدات الخاصة، كما نفذت عناصر القوات الجوية، أعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي، وتنفيذ قوات المظلات عدد من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسي، وتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب».

واستطرد: «كما اشتمل على أنشطة تدريبية جرى تنفيذها بعناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة، تضمنت بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من (85) طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة في تدريبات (النجم الساطع 2021) من القواعد الجوية المختلفة، لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوي، وتنفيذ ندوة لكبار قادة الدول المشاركة تناولت التحليل والتقييم لكل الأنشطة التي تنفذ، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من التدريب».