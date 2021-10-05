المتحدث العسكري: «النجم الساطع 2021» تعزيز للتعاون بين جيوش 21 دولة

تحدث العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، عن انطباعات الدول المشاركة في تدريب «النجم الساطع 2021»، والبالغ عددها نحو 21 دولة، مشيراً إلى أن مدير مركز التدريبات بالقيادة المركزية للولايات المتحدة الجنرال ستيفن ديميلان، أعرب عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021 وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة.

وأضاف المتحدث العسكري، خلال مداخلة في برنامج «الحكاية» منذ قليل: «قادة القوات المشاركة أعربوا عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، بما يعزز علاقات التعاون العسكري بين جيوش الدول المشاركة».

وواصل: «وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي بالصدى الذي يحققه التدريب بكل الأوساط العسكرية الدولية، معرباً عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط، وأشاد خلال المرور على مناطق وميادين التدريب بالكفاءة القتالية العالية لكل العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة».

وتابع: «والمرحلة الختامية للتدريب تعد تتويجا لمراحل التدريب السابقة بتنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة»، مشيراً إلى أن تنفيذ مثل هذا النوع من التدريبات المشتركة يتطلب احترافية عالية من جانب الدولة المنظمة فاستضافة قوات من الدول الصديقة والشقيقة مع الوضع في الاعتبار اختلاف اللغة والعقيدة القتالية ونظم التسليح أمر يؤكد قدرة القوات المسلحة على التخطيط والتنفيذ.