رنا سماحة تعلن إدمانها السوشيال ميديا بعد تعطيلها

اعترفت المطربة رنا سماحة، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بإدمانها السوشيال ميديا، وذلك عقب أزمة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستجرام»، خلال الساعات الماضية.

وكتبت رنا قائلة: «مسا مسا على حبايبي مدمنين السوشيال ميديا، واللي طلعت واحدة منهم الحمد لله».

عودة رنا سماحة لزوجها

وتداول رواد السوشيال ميديا مؤخرا خبر انفصال رنا سماحة، والتي رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل حول هذا الموضوع واكتفت بتعليق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خطيبتك، مراتك، طليقتك، أيا كان الأمانة دي ولاد الأصول بس اللي بيعرفوا يصونوها وميفشوش أسرارها.. ولاد الأصول بس اللي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل.. ولاد الأصول مبيقذفوش المحصنات (كبيرة من الكبائر).. ولاد الأصول بس اللي مبيخونوش الأمانة.. ولاد الأصول بس مبيفجروش في الخصام.. ولاد الأصول مش محتاجين يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثالية.. بيسيبوا أخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها....».

في 23 سبتمبر، نشرت المطربة رنا سماحة عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو صلحها هي وزوجها الملحن سامر أبو طالب.

وعلق سامر زوجها على الفيديو، قائلا: «أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لأم مالك مراتي وحبيبتي وأم ابني اللي اكتشفت في الفترة اللي فاتت دي إني مقدرش أعيش من غيرها».

وأضاف سامر: «ولا حتى بكون مبسوط في أي حاجة حتى أبسط الأشياء، هي لازم تكون فيها معايا، بحبها أوي بجد يمكن كنت أوقات بعند، بس اكتشفت إني فعلا مينفعش أكون غير ليها».

واختتم باعتذار «هي متنفعش تكون غير ليا، آسف لو زعلتك في أي حاجة، وربنا يبارك لي فيكي ويحفظنا من كل شر، ويبعد عننا الحسد والحقد، واللي كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمد لله دائما وأبدا».