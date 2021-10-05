نتنياهو يدعو إلى إسقاط حكومة بينيت فورا: فاشلة

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكومة نفتالي بينيت، داعيا إلى إسقاطها فورا بعد أن وصفها بالحكومة الأخطر على أمن وأمان إسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف نتنياهو، في كلمته في جلسة افتتاح الدورة الشتوية لـ «الكنيست» الإسرائيلي، أن هذه الحكومة يجب إسقاطها لأنها الحكومة الأخطر على أمن وأمان إسرائيل منذ نشأتها.

واعتبر زعيم المعارضة، حول إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أن حكومة بينيت، اختارت احتواء الموتى بدل أن تخوض حربا شرسة على الموت وعلى الفيروس ككل.

وأضاف بنيامين نتنياهو، ان الحكومة لم تقم بأي شيء من هذا القبيل لإنقاذ الأرواح، إنما تخلت عن الناس حتى الموت، ونعت المعارض الإسرائيلي، بينيت بالكاذب، وقال: «لقد وعدت أنه عندما ستصبح رئيسا للوزراء، ستحدث تغييرا جذريا في التغلب على فيروس كورونا في غضون 5 أسابيع، ولكن التغيير الجذري الذي حدث، كان تغييرا خطيرا وقاد الدولة نحو الأسوأ».

وتابع نتنياهو قائلا، إن هذه الحكومة لم تفشل فقط بالسيطرة والتغلب على كورونا، إنما فشلت أيضا بكل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يشكل أكبر تهديد لوجود إسرائيل، رغم أن بينيت ووزير الخارجية، يائير لابيد تعهدا بالعمل على عدم عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الخطير.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق 5 قنابل في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان

وفي سياق آخر، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان.

وقالت وسائل إعلامية لبنانية، إن قوات الاحتلال أطلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، 5 قنابل مضيئة في أجواء المنطقة الحدودية مع لبنان، وتحديدا مقابل بلدة العباسية ومنطقة المجيدية بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه بعد.