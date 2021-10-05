العوضي بعد تعطل السوشيال ميديا: «أحلى 7 ساعات».. وياسمين ترد: «يا ولا»

أبدى الفنان أحمد العوضي سعادته بتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«إنستجرام»، و«واتس آب»؛ وعدم قدرة المستخدمين على التواصل أو استخدام خاصية الرسائل في كل مكان بالعالم بشأن تلك التطبيقات.

وكتب العوضي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحلى 6 ساعات»، لترد الفنانة ياسمين عبدالعزيز في أول تفاعل لها على السوشيال ميديا بعد تعافيها على منشوره بصورة من كوميكس روبي الشهير «يا ولا».

سفر أحمد العوضي لسويسرا

وقبل تعافي زوجته، كان الفنان أحمد العوضي سافر إلى سويسرا ليلحق بزوجته ياسمين عبدالعزيز، بعد أن سبقته إلى هناك لاستكمال علاجها بالخارج منذ أسابيع؛ إذ أنه لم يستطع السفر معها آنذاك، بسبب عدم انتهاء إجراءات السفر الخاصة به.

وبمجرد الانتهاء من الإجراءات سافر ليلحق بها، وقد ترددت عدة شائعات عن انفصال العوضي وياسمين بعد سفرها بمفردها، لكن الأول صرح بأن «الإجراءات والفيزا هما سبب عدم سفره مع ياسمين، ليعود الثنائي سويا بعد إعلان تعافي ياسمين بشكل كامل من أزمتها الصحية».

شائعة انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز

وتردد مؤخرا شائعة انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز وذلك بعد سفرها إلى الخارج، دون الإعلان عن ذلك؛ إذ شاهدها بعض الجمهور صدفة في المطار، وهي منقولة بسيارة إسعاف إلى طائرة مجهزة لسويسرا، بصحبة صديقتها ولم يكن وقتها العوضي معها، لتنتشر شائعة الانفصال ويظهر العوضي لنفي ذلك ويعلن سفره ورائها.

مسلسل اللي ملوش كبير

وشارك الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «اللي ملوش كبير» والذي حقق نجاحا كبيرا في أول عمل يجمعهما بعد الزواج.

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.