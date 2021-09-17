أحمد العوضي بعد إصابة كريم فهمي بجلطة على الرئة: «ربنا يشفيك»

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن أمنياته الشفاء العاجل، للفنان كريم فهمي، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، حيث أنه أصيًب بجلطة في الرئة.

وكتب العوضي، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «ربنا يشفيك يا كريم وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

تطورات الحالة الصحية لـ كريم فهمي

وأصيُب كريم فهمي بجلطة في الرئة أمس، نُقل على إثرها أحد المستشفيات، ودخل العناية المركزة، واستقرت حالته الصحية في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخضع لترة من النقاهة في المستشفي، ثم يعود إلى المنزل مرة أخري ليستكمل علاجه .

أخر ظهور لكريم فهمي في الدراما

ظهر كضيف شرف في مسلسل الاختيار الجزء الثاني بشهر رمضان الماضي، مع المخرج بيتر ميمي، ويتناول المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.

بينما أخر أعماله في السينما، فيلم «ديدو» من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدي المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

مشاريع كريم فهمي المقبلة

ويشارك بفيلم جارة القمر، مع المخرج هادي الباجوري، ومن تأليف محمود زهران، ومن تأليف ياسمين رئيس، محمد الشرنوبي، وفيلم «السرب»، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.