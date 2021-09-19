أحمد العوضي لـ«الوطن»: قرار الرئيس بمثابة دعم قوي للفن والفنانين في مصر

أبدى الفنان أحمد العوضي سعادة بالغة إزاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوحة والعجز وغيرهما.

أحمد العوضي يشكر الرئيس على دعمه للفن والفنانين

وقال «العوضي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن قرار الرئيس بمثابة دعم قوي للفن والفنانين في مصر، ويأتي في إطار اهتمامه بالقوة الناعمة المتمثلة في الفنانين، بحسب قوله، مضيفًا: «يأتي دعم الرئيس استكمالاً لمنظومة الاهتمام بالفرد والمواطن المصري».

أحمد العوضي لـ«السيسي»: وفقك الله في كل خطواتك للنهوض بمصر

واختتم «العوضي» كلامه قائلاً: «شكرًا سيادة الرئيس وحفظك الله وأعانك ووفقك في كل خطواتك للنهوض بمصر والشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته».

بيان نقابة المهن التمثيلية لتوجيه الشكر للرئيس السيسي

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي أصدرت بيان شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار، والذي جاء نصه:«يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الدائمة وحرصه على الشعب المصري وخاصة الفنانين»

وأضاف البيان: «نشكر الرئيس على شموله الفنانين بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، وخاصة العاملين بالقطاع الفني، الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة، ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك حرصا منه على حماية وتعزيز دور القوى الناعمة لمصر، فنيًا وإبداعيًا وثقافيًا.. تحيا مصر».