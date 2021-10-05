الغرف التجارية: تراجع استيراد البضائع الرديئة في سوق المحمول بنسبة 90%

أكد عدد كبير من تجار المحمول بالغرف التجارية بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم السماح باستيراد السلع الرديئة، ساهمت في خلو الأسواق من 90% من هذه النوعيات من السلع التي كانت تتواجد بكثرة في سوق المحمول.

غالبية البضائع الموجودة أصبحت جيدة

وقال وليد رمضان عضو غرفة القاهرة، أن القرارات التي اتخذتها الدولة لتنظيم العملية الاستيرادية وتوجيهات الرئيس الأخيرة بعدم استيراد السلع الرديئة، ساهم في خلو سوق المحمول من 90% من أجهزة المحمول والشواحن والبطاريات الرديئة، وأصبح الموجود كله جيد.

سعر مناسب وجودة عالية

وأشار في تصريحات خاصة بانه بالرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الشحن وأزمة الطاقة في الصين، إلا أن التجار استطاعوا تحقيق المعادلة الصعبة من سعر مناسب وجودة عالية للمنتج المستورد يعيش فترة أطول.

تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية

وقال حمد النبراوي عضو شعبة تجار المحول بغرفة القاهرة، إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على أسعار أجهزة هواتف المحمول محليًا، والتي تتمثل في نقص حجم المعروض واتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب حيث تعانى أغلب الشركات العالمية من تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات التصنيع، وهو ما يتسبب في تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع، ولاسيما تراجع وتأخر وصول الكميات المصدرة للسوق المحلية.

تراجع نسبة المستورد من الخارج

أوضح أن القرارات الشرائية للمستهلكين بالنسبة لأجهزة هواتف المحمول تتوقف على عدة عوامل رئيسية ممثلة في مدى توافر السيولة المالية والاحتياجات الضرورية للسلع، بغض النظر عن حدوث أي زيادات سعرية قد تطرأ على المنتجات المستوردة أو محلية الصنع.

وأشار إلى أن التداعيات السلبية عن أزمة نقص مكونات الإنتاج لدى كبرى الشركات العالمية أثرت سلبًا على أداء مبيعات القطاع وأدت إلى تراجع الكميات المستوردة من الخارج.