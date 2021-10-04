وزير النقل: وصول قطارين كهربائيين من الصين خلال أيام

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شحن القطارين الثالث والرابع من القطار الكهربائي من الصين، ومخطط وصولهما خلال أيام، موضحا أن التشغيل التجريبي لأول قطار كهربائي في مصر، بدأ منذ أسبوعين، وأن العمل يسير وفق خطط استراتيجية موضوعة للانتهاء من كافة معدلات التنفيذ، مشيرا إلى أن جميع مناطق المشروع يتم تعقيمها وتطهيرها، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

نقدم خدمات أوروبية للركاب

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ أعمال المشروع، وأن العمل في المشروع يتم على قدم وساق، منوها إلى أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي حتى الآن لتشغيل القطار الكهربائي بشكل رسمي أمام الجماهير، وأن الموعد النهائي يتم تحديده بعد انتهاء كافة التشغيلات التجريبية، للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير التشغيل.

انتهاء التشغيل التجريبي آخر أكتوبر

وأكد وزير النقل، أن التشغيل التجريبي سينتهي آخر أكتوبر الجاري، لأول قطار كهربائي في مصر، وأن المشروع يشمل على 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري «الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق»، بالإضافة إلى 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي «الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1و 2 والسويس والعاصمة 1 و العاصمة 2»، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5 %؜، كما يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، وكذلك يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة 76%، والتي تضم عدد 26 مبنى، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 50% حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والإتصالات.

مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار التذاكر

وأوضح كامل الوزير، أن القطار الكهربائي، سيكون وسيلة مواصلات حديثة، تدخل مصر لأول مرة، وأنه سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي.