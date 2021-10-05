إصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين برأس غارب

أُصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 10 طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، وتم استدعاء الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تفحمت سيارة ملاكي بطريق «رأس غارب - الغردقة» ولم يتبين حتى الآن وجود خسائر في الأرواح من عدمه .

إصابة 3 أشخاص و تفحم سيارة ملاكي بطرق البحر الأحمر

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بوقوع حادثين منفصلين، أولهما بالكيلو 10 طريق «رأس غارب - الزعفرانة»، وأسفر عن اصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ووقع الحادث الثاني بطريق «رأس غارب - الغردقة»، حيث اشتعلت النيران بسيارة ملاكي، ما أدى إلى تفحهما بالكامل ولم يتبين حتى الآن وجود خسائر بشرية وجاري المتابعة.

7 إصابات في حادثين منفصلين برأس غارب

كانت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، شهدت أمس انقلاب سيارة تريلا بطريق الزعفرانة نتج عنه توقف حركة السيارات على الطريق، وجرى استدعاء قوات الحماية المدنية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة الطريق أمام السيارات، كما أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أجانب في حادث بطريق «الغردقة - رأس غارب»، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.