الغرف التجارية: لا زيادة في أسعار «حلاوة المولد» عن العام الماضي

سجّلت أسعار حلوى المولد حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، رغم ارتفاع الأسعار العالمية للخامات، لتناسب جميع المواطنين.

قال اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرف التجارية: أن الاستقرار جاء نتيجة لرغبة التجار في ترويج بضائعهم للحصول على السيولة اللازمة، والاستفادة القصوى من الموسم، نظرا لحالة الركود التي تصيب الأسواق.

الحلوى بنفس أسعار العام الماضي

وأوضح أن الأسعار لم ترتفع عن أسعار العام الماضي تقريبا، لتناسب مع كافة الدخول، فكثير من العبوات المطروحة تباع بنفس أسعار العام الماضي، سواء للحلوى القطع أو «العلب» وذلك في الوقت الذي تأتي فيه مناسبة المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع مناسبات عدة، أهمها العودة للمدارس، إلا أنها تلقى رواجا لاعتياد المواطنين على الشراء في مثل هذه المناسبات.

كما أرجع أسباب عدم تزايد أسعار حلوى المولد هذا العام، بالرغم من ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، وخاصة مواد التعبئة والتغليف والشحن، إلى رغبة جميع أصحاب المحلات في زيادة المبيعات، حتى وإن كلفهم هذا تقليل هامش الربح وتحمل الزيادة في أسعار الخامات.

«حلاوة المولد كلها فريش»

واستبعد أن يكون هناك مخزون راكد في حلوى المولد من العام الماضي، مشيرا إلى أنها تباع على مدار العام، قائلا «حلاوة المولد كلها فريش».

أسعار حلوى المولد في المحلات

وقال: تبدأ «العلب» بأسعار تتراوح بين 45 إلى 400 جنيه للشعبي، وتباع حسب عدد القطع، حيث تباع العلبة 7 قطع بسعر 45 جنيها، والعلبة التي تحتوى على 22 قطعة بسعر 400 جنيه، والجامبو بسعر 810 جنيهات.

أضاف: بينما يباع الكيلو بسعر يتراوح بين 20 إلى 75 جنيها، مشيرا إلى أن سعر الفولية، الحمصية، والسمسية، لا يزيد على 20 جنيها، فيما تباع الفستقية واللوزية البندقية بسعر 75جنيها.

وتوقع انتعاش مبيعات حلوى المولد النبوي هذا العام، رغم زيادة الأعباء التي تقع على كاهل بعض المستهلكين، حيث يتزامن الموسم مع العودة للمدارس، إلا أنه موسم تستعد له كافة المحلات والأسر، وفق قوله.