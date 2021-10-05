القوى العاملة تعيد صرف 9 آلاف جنيه متجمد ومعاش ورثة عامل توفي بالأردن

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في إعادة صرف المعاش الشهري والمتجمد لورثة عامل مصري توفي بالأردن، لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 602 دولارا، أي ما يعادل 9 آلاف و566 جنيها مصريا تقريبا.

الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي في الأردن، بمتابعة إعادة صرف المعاش الشهري والمتجمد من المعاش للمستحقين من ورثة المواطن المصري المتوفى بالأردن «علي ش. ر»، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

صرف المتجمد ومعاش شهري لأرملة المصري المتوف في الخارج

وقال الملحق طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنّه تم الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى «علي ش. ر»، وإنهاء الإجراءات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأرملة «فاطمة خ. م»، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي بقيمة 151 دولارا شهريا، ما يعادل 2513 جنيها شهريا تقريبا، إضافة للرصيد المتجمد بإجمالي 451 دولارا، ما يعادل 7 آلاف و53 جنيها تقريبا، ليصل إجمالي ما حصلت عليه الأرملة نحو 9 آلاف و566 جنيها مصريا تقريبا.