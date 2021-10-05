انطلاق أولى جلسات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني.. بعد قليل

تنطلق بعد قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وتعقد 4 جلسات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتشهد تشكيل اللجان النوعية حيث تجري الانتخابات لاختيار هيئات مكاتب 14 لجنة لبدء نشاطها.

جدول أعمال مجلس الشيوخ

وأعلن مجلس الشيوخ جدول أعماله خلال اليوم وغدا، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.

ويلقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة في افتتاح الجلسة حيث تشهد الجلسة قراءة قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ثم تلاوة نص قرار رئيس لجمهورية ببدء دور الانعقاد الثاني.

الجلسة الثانية لمجلس الشيوخ

بينما تشهد الجلسة الثانية لمجلس الشيوخ، غدًا،الأربعاء إعلان رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وذلك وفق اللائحة الداخلية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ثم إعلان هذه القوائم النهائية لتبدأ انتخابات اللجان النوعية وعددها 14 لجنة نوعية لاختيار رئيس و وكيلين وأمين سر لكل لجنة.

ووفقا للائحة تعقد جلسة غدا لإعلان هيئات مكاتب اللجان وفق النتائج التي تفرزها انتخابات اللجان، ومن المنتظر إرسال مجلس النواب الأجندة التشريعية، أو عدد من القوانين لمجلس الشيوخ لمناقشتها وإبداء الرأي لمجلس النواب، وكان مجلس الشيوخ قد ارسل رأيه النهائي إلى مجلس النواب حول قانون المالية العامة بعد مناقشته بمجلس الشيوخ.

اختصاصات مجلس الشيوخ

ويختص مجلس الشيوخ، بدراسة الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى مناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.