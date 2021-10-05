الهجرة تواصل الترويج لتبرعات «حياة كريمة» وتشيد باستجابة أبناء الخارج

تواصل وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج، والتي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا، وذلك من أجل الدعم والتروّيج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومن المقرر أنَّ يتمّ توسيع نطاق حملة تبرعات المبادرة وذلك لتنفيذ مشروعات تتناسب مع ثقافة المصريين المهاجرين في أمريكا.

وتمّ إنشاء منصة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وجرى جمع تبرعات بـ363 ألف دولارًا أي ما يعادل 5 ملايين جنيه، وفق ما ذكره مصدر بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لـ«الوطن».

شهادات تقدير للمساهمين في «حياة كريمة»

وسيجرى إرسال شهادات تقدير لكل المشاركين المساهمين في حملة دعم وجمع تبرعات لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لسرعة استجابتهم للحملة الرئاسية، واعتزاز المشاركين وفخرهم بدورهم تجاه مصر وطنهم أمام كل التحديات وبثقتهم في الدولة المصرية.

وتواصل وزارة الهجرة حملة التبرعات المصريين في الخارج وذلك من خلال نشر الفيديوهات والمشروعات التي تمّ تنفيذها خلال الفترة السابقة، كما ستعمل على التروّيج للمبادرة خارجيًا، مطالبًا جميع المصريين بالخارج المتبرعين في الحملة بإرسال البريد الإلكتروني الخاص بهم وما يثبت تبرعهم ومشاركتهم عبر بريد الوزارة:

Egyptiansabroad.hs@gmail.com

Egyptiansabroad.ms@gmail.com

Egyptiansabroad.ds@gmail.com

«الهجرة» توفر عدة طرق للتبرع لـ«حياة كريمة»

وأوضح المصدر، أنَّ هناك طرق كثيرة للإسهام في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة سواء بالإسهام المالي أو الأجهزة والمعدات للمستشفيات وغيرها، مؤكّدًا أنَّ دعم مصر واجب لأنها الوطن الذي يضمنا جميعاً، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة خلال الفترة المقبلة سوف تروّج لحملة التبرع للمبادرة الرئاسية في جميع انحاء العالم لإتاحة الفرصة للجاليات المصرية للمشاركة في المبادرة.