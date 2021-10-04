خريطة 11 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة».. تستمر حتى الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين في 11 محافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، على أن تنهي القوافل أعمالها، في 6 أكتوبر، وذلك في 12 تخصصًا طبيًا، بينها العظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

محافظات تستقبل القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ البحر الأحمر.

ـ سوهاج.

ـ الجيزة.

ـ أسيوط.

ـ قنا.

ـ الإسماعيلية.

ـ القاهرة.

ـ مطروح.

ـ المنيا.

ـ الدقهلية.

ـ البحيرة.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت «الصحة»، أن التخصصات الطبية، التي تشملها القوافل للكشف المجاني عددها 12 تخصصا، وهي: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل».

وجاء قطار «حياة كريمة»، حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير، فهو مشروع الدولة العملاق، الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، والتي من بينها قطاع الصحة.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صادر عن الصحة، أن الوزارة وجهت بإدخال نمط آخر من العيادات المتنقلة عبارة عن سيارة تضم عيادتين مجهزتين للتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أوصت بتجهيز سيارات خدمات مخصصة لفترات الراحة للفرق الطبية، موضحًا أن العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف ستقدم الخدمات البديلة لأهالي القرى المدرجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» أثناء فترة التطوير الجارية بالمنشآت الطبية بتلك القرى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لتوابع القرى بعد الانتهاء من فترة التطوير.