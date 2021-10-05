الأميك يكشف ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات بمختلف أنواعها في مصر

سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعا بنسبة 43.9% خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت عدد 186 ألف و 276 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام المنصرم 2020 حيث سجلت عدد 129 ألف و 427 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

العلامات التجارية الأكثر مبيعا

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعا خلال 8 أشهر منذ بداية العام 2021 وحتى شهر أغسطس، مقارنة بمعدل مبيعات كل علامة تجارية خلال العام 2020، وهم:

-شفروليه بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 34 ألف و 462 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 27 ألفا و139 مركبة.

-نيسان، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 18 ألف و 732 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 11 ألف و615 مركبة.

-تويوتا، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 17 ألف و154 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 14 ألف و977 مركبة.

-هيونداي، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 17 ألف 10 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 10 آلاف و309 مركبة.

-أم جي، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 16 ألف و650 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7 آلاف و100 مركبة.

-سوزوكي، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 11 ألف و 852 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 2449 مركبة.

-كيا، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 10 ألف و704 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 5 ألاف و 600 مركبة.

-فيات، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 9 ألاف و 585 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7 آلاف و612 مركبة.

-شيري، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 9 ألاف و 123 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 4 آلاف و 923 مركبة.

-بيجو، بنسبة ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 7 ألاف و309 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 4 آلاف و 196 مركبة.