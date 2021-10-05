وزير الطاقة السعودي: جزء من شخصيتي «مصري نوبي»

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته بحفل توقيع مصر والسعودية بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائية، إن له ارتباطات كبيرة بالمصريين والمصريات ممن عاش معهم، معلنا أن كانت له مرضعة مصرية نوبية من أسوان «أقر هنا أن لي مرضعة مصرية من أسوان نوبية، ولذلك أشعر أن بمزيجي الشخصي جزء من مصر».

مصر والسعودية جانب واحد ودولة واحدة

وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن مصر والسعودية جانب واحد ودولة واحدة والأحلام والتطلعات واحدة والتاريخ واحد والمستهدفات واحدة، وأنه يجرى السعي لتنفيذها وفقا لقيادات الدولتين الفاعلة القادرة المتمكنة، والتي تحول الواقع لإنجازات محسوسة وملموسة، مشددا على أن أي عمل ثنائي مشترك سيتم إنجازه مهما بلغت التحديات والصعاب، ويجب ألا نقلل من القدرات والتجارب والخبرات للدولتين.

حرص شعبي على تعزيز علاقات مصر والسعودية

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته بالحفل أن العلاقات المصرية السعودية لا تحرص عليها قيادات الدولتين فقط، ولكن هناك حرص شعبي على هذه العلاقات، مشددا على أن ربط الكهرباء بين مصر والسعودية سيعزز ويمكن بربط أكبر مناطق أكثر، وسيكون هذا الوريد الكهربائي رابطا فيما تسعى له المنظومة العربية لعمل جماعي مشترك يشعر به الجميع، وسيمكن السعودية للانتقال لآفاق أكبر للربط العالمي مع دول أخرى بأوروبا وغيرها.

وتابع وزير الطاقة السعودي، أنه جرى الانتقال من ظاهرة الوعود الكلامية لظاهرة النفاذ والتنفيذ لما يمكن أن يكون حقيقة في أشهر معدودة، وبقدر ما تأكد من خلال أفعال ملموسة ومحسوسة.

واستكمل وزير الطاقة السعودي «أعتقد أننا سنكون سعداء وفخورين إذا مكنا كل مواطن ومواطنة مصرية وسعودية وكل من يحب مصر والسعودية أن يكون لديهم اليوم كهرباء كافية».