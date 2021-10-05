أول خطوة لإيصال الكهرباء المصرية إلى قلب أوروبا

تتخذ اليونان ومصر خطوة أخرى لتعزيز علاقاتهما الدبلوماسية من خلال إيجاد مجال مشترك في مجال الطاقة، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة من موقع "OT" اليوناني، والذي أشار الى أن وزيرا البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، سوقعا يوم الجمعة 8 أو السبت 9 أكتوبر في أثينا، مذكرة تفاهم في بشأن الربط الكهربائي بين البلدين بكابل طاقة بحري بقدرة 2 جيجاوات.

وذكرت المصادر أنه من خلال المذكرة، من المتوقع أن يعرب الجانبان عن عزمهما استكشاف الطريقة المناسبة لتعاونهما من أجل تطوير هذا المشروع. وبحسب المعلومات ، فإن المشغلين لأنظمة الكهرباء في البلدين، يعملان بشكل مكثف للربط الكهربائي.

هدف المشروع

وتهدف خطط البلدين إلى أن يكون الربط الكهربائي هو نقطة الانطلاق لمشروع أوسع لنقل الطاقة "الخضراء" من المجمعات الكهروضوئية الكبيرة التي يتم تطويرها في مصر الى قلب الاتحاد الأوروبي. ويتطلب استكماله أيضًا استثمارات، وفقًا للمعلومات، للوصلات الكهربائية الجديدة، مثل تلك الخاصة باليونان مع إيطاليا.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن بروكسل حريصة على التواصل مع الدول الأفريقية من أجل أن تحقق أوروبا الأهداف الطموحة للغاية التي حددتها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن إيطاليا تطالب بمشاريع مماثلة مع تونس والبرتغال مع المغرب.

ووفقاً للمعلومات، فإن المشروعي سيتم ايضا تنفيذه بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص أبدوا اهتمامهم بالمشروع.

استمرت الاتصالات الخاصة بالربط الكهربائي بين اليونان ومصر منذ نوفمبر 2020، عندما التقى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

تبع ذلك عقد مؤتمر عبر الهاتف بين كوستاس سكريكاس ومحمد شاكر ثم اتفق الوزيران على توقيع مذكرة تعاون.