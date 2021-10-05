توقيع اتفاقية لإنشاء 5 محطات للربط الكهربائي بين مصر والسعودية

شهد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبدالعزيز وزير الطاقة، توقيع اتفاقية مشتركة لإنشاء 3 محطات في «المدينة- تبوك- بدر» على الأراضي السعودية، وتدشين محطتي تحويل «بدر والسكاكين» في طابا، وذلك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

اتفاقية لإنشاء وتوريد وتركيب الخطوط الهوائية

وجرى توقيع اتفاقية إنشاء وتوريد وتركيب الخطوط الهوائية ذات التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت على الأراضي السعودية، الجزء الأول خط الربط الهوائي بين خليج العقبة ومحطة الذبذبة في تبوك، والجزء الثاني يشمل خط الربط الهوائير بين محطة الذبذبة في تبوك مع نقطة المنتصف بين محطتي الذبذبة بتبوك والمدينة، والجزء الثالث خط الربط الهوائي بين محطتي الذبذبة في تبوك والمدينة ومحطة الذبذبة بالمدينة.

وشهد الجانبان توقيع اتفاقية لإنشاء خط الربط الهوائي بين محطة بدر ومحطة السكاكين بطابا، وتوقيع اتفاقية تركيب الكابل البحري الرابط بين خليج العقبة بالجانب السعودي وطابا بالجانب المصري.