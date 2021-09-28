شاكر: الربط الكهربائي يحول مصر إلى مركز إقليمي لنقل الطاقة إلى أوروبا

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة، وذلك لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

الوزير يشيد بعمق العلاقات المصرية القبرصية

وأشاد بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة، لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

المشروع يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية

أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط مؤكداً أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، وكذلك الربط مع السودان، ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، وجارى استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية.

اهتمام كبير بمشروعات الربط الكهربائي

كما أكد على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي، حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأوضح أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين، أخذاً في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة.

وأكد على الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا.

تميز العلاقات السياسية بين البلدين

أشاد السيد هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما لهذا المشروع من أهمية كبرى في تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، في ضوء ما نملكه من إمكانات في هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.