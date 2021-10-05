الحكومة تعلن عن «إجراء جديد» لتيسير سفر المصريين إلى السعودية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الاتفاق مع وزير الصحة السعودي للتعاون وتنفيذ الربط الإلكتروني مع الوزارة لإتاحة المعلومات الخاصة بالمسافرين من مصر إلى «المملكة»، للتأكد من تلقيهم اللقاحات المحددة من قبل السلطات الصحية السعودية.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لها على هامش مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، أن هذا الإجراءات يأتي في ضوء الإجراءات العالمية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا والتوجه العالمي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس وحرصا على تيسير إجراءات السفر للمواطنين المصريين إلى المملكة العربية السعودية.