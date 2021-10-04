«الجوازات السعودية» توضح آلية السفر إلى الدول المعلقة من السفر لها

أعلنت مصلحة الجوازات السعودية، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر إلى الدول المعلقة من السفر إليها، والمعلنة سابقًا بسبب فيروس كورونا، للحالات الإنسانية، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر»، آليًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

الجوازات السعودية تتيح السفر إلى الدول المعلقة

وأشارت الجوازات السعودية، إلى أنّ الخدمة تتيح طلب تصاريح السفر للحالات التالية:

- الإقامة الدائمة في الخارج.

- حالة وفاة قريب.

- مواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج.

- المتبرعون بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجًا في الخارج.

آلية تقديم طلبات السفر إلى الدول المعلقة

- الدخول عبر منصة «أبشر» الإلكترونية من هنــــــــــا.

- قم باختيار «خدماتي»، ثم «الجوازات»، ثم اضغط على «تواصل».

- قم باختيار قسم «تصاريح السفر الاستثنائية»، ثم اختيار الخدمة الرئيسية «تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيًا»، واختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.

وأشارت منصة «أبشر» إلى أنّه يتم رفع الطلب لمرة واحدة فقط، ولا يمكن رفع طلب جديد في حال وجود طلب قائم تحت المعالجة.

الدول المعلق السفر لها من السعودية

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في الثالث من يوليو الماضي، منع سفر المواطنين السعوديين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وتلك الدول الممنوع السفر إليها هي: «إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام»، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا، كما تقرر تعليق القدوم من كل من «إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان»، إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين.

وكانت الوزارة أعلنت في 16 مايو الماضي استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي «ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند»، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا فيها.