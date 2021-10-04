غرفة السياحة: توقعات باستئناف برامج العمرة والطيران مع السعودية قريبا

أكد باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ونائب رئيس الغرفة السابق، أن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا والتي تقودها الدولة، سوف تسهم بشكل كبير في اقتراب موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية بشكل طبيعي وعودة أداء المصريين لأداء العمرة، موضحا أن هذا الأجراء سيكون له أكبر الآثر لدى الجهات السعودية في إصدار قرار قريب بالسماح للمواطنين المصريين بأداء مناسك العمرة، متوقعا أن يتم السماح بتنظيم برامج العمرة بمصر قبل نهاية العام الجاري أو بداية عام 2022

مؤشرات بحدوث انفراجه خلال أسابيع

وأضاف لـ«الوطن» أن كافة المؤشرات الحالية من إصدار شهادات تطعيم للحاصلين على التطعيم غير قابلة للتزوير ومعتمدة من الجهات الرسمية المصرية، إضافة إلى زيادة أعداد الحاصلين على التطعيم من المصريين بصورة كبيرة، فضلا عن قرار بريطانيا بإزالة اسم مصر من القائمة الحمراء المحظور على البريطانيين السفر إليها، تؤكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد انفراجه في عودة الرحلات الجوية بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا وبالطبع عودة رحلات العمرة.

الأسعار سوف تكون الأعلى هذا العام

وأشار باسل إلى أن أسعار برامج العمرة حال استئنافها خلال الشهور القليلة المقبلة ستكون الأعلى في تاريخ أسعار برامج العمرة، وذلك نظرا للإجراءات الاستثنائية التى تصاحب موسم العمرة من متطلبات خاصة بالسكن على سبيل المثال والتي تقضى بتواجد فردين فقط في الغرفة الواحدة كحد أقصى، وأيضا السعة الاستيعابية لوسائل الانتقال الداخلية بالمملكة والتي لن تزيد عن 50% من سعة الناقلة، فضلا عن المصروفات الأخرى كإجراء تحليل «pcr» الخاص بكورونا.

وتوقع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة انخفاض عدد المواطنين المصريين المؤدين للعمرة هذا العام، بسبب ارتفاع سعر البرامج فضلا عن الإجراءات الخاصة بالضوابط السعودية والتي قد تحرم بعض الفئات العمرية من آداء العمرة.