تقديم الخدمات الطبية لـ206 ملايين سيدة بمبادرة «صحة المرأة» في الشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قدمت الخدمة الطبية وأجرت الفحوصات اللازمة لأكثر من مليونين و613 ألف سيدة بمحافظة الشرقية حتى الآن، بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية

وأوضح وكيل صحة الشرقية أنه تم تنظيم فرق طبية تقوم بتقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال الزيارات المنزلية، والعيادات الطبية المتنقلة، مضيفاً أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية بمراكز الإحالة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، فضلا عن إجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، وذلك منذ إنطلاق فاعليات المبادرة.

التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي

وأشار إلى أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي لجميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة من 18 عامًا، إلى أكثر من 35 عاما، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة تضم «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات».

تخصيص أماكن الإحالة بعدة مستشفيات

ولفت إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزي وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، مضيفاً أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوى، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.