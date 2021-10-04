محافظ الشرقية: الفلاحون يكبسون قش الأرز بدل حرقه ويصنعون منه العلف

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة زراعية وشهدت حصاد 120 ألف فدان من المساحة المنزرعة من الأرز، ونتج عنها 425 ألف طن قش، موضحًا: «إذا لم تكن هناك منظومة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة، كنا سنجد مشكلة كبيرة في التخلص هذه الكمية الكبيرة التي تتسبب في حدوث السحابة السوداء حال حرقها».

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «اتفقنا منذ فترة على كبس قش الأرز وبيعه، واستخدامه في صناعة علف الحيوانات أو الأسمدة، وكل ذلك أفضل من عملية الحرق، والفلاح المصري أصبح يستفيد من القش».

المحافظة تشتري قش الأرز من الفلاح

وتابع محافظ الشرقية، أن المحافظة تشتري قش الأرز من الفلاح، كما تنسق مع وزارة الزراعة حيث تمر ليلا لمتابعة عمليات الحرق، وفي حالة ضبط مثل هذه العمليات يجرى تحرير المحاضر وإحالة الواقعة إلى النيابة ويطبق قانون البيئة.

لجان مشتركة

وأوضح: «لدينا لجان من البيئة والزراعة والمحافظة وكلها تمر ليلا على الأراضي لضبط عمليات الحرق، واتخاذ إجراءات من جانب النيابة».

وأشار، إلى أنه جرى تحديد الأراضي المزروعة بالأرض، ويتم التنسيق بين الجهات المشتركة المعنية من أجل مراقبة عمليات الحرق، وتحرير المخالفات، لافتًا إلى أن مديريات الزراعة في المحافظة تعقد ندوات للفلاحين، حيث جرى تنظيم 95 ندوة في هذا الموسم من أجل التأكيد على خطورة عملية الحرق والاستفادة القصوى من قش الأرز، وجرى توفير الميكنة لمساعدة الفلاحين من أجل كبس القرش، فالبعض يستخدم مكابس وزارة الزراعة والبعض الآخر يستخدم المكابس الأهلية وجرى كبس 250 ألف طن.