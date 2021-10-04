المؤبد لنجار قتل رضيعته بسبب خلاف مع زوجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة «نجار مسلح»، بالسجن المؤبد 25 عامًا، بتهمة قتل طفلته الرضيعة، بعدما ألقاها على الأرض وضربها بـ«رأسه»، ما أدى لإصابتها بنزيف وكسر في الجمجمة، أثناء مشاجرة مع زوجته بعد رفضها الرجوع إلى منزل الزوجية.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل 2021، حيث تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، آنذاك، إخطارًا بورود إشارة لمركز شرطة الإبراهيمية، باستقبال المستشفى المركزي طفلة رضيعة تدعى «ريتاج محمود رأفت»، 6 أشهر، مصابة بنزيف وكسر في الجمجمة، إثر سقوطها على الأرض، ووجود شبهة جنائية.

وقوع مشاجرة بين المتهم وزوجته

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتوصلت التحريات الي أن والد الطفلة الرضيعة، يعمل نجارا مسلحا، مقيم بعزبة مظهر التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية، وراء ارتكاب الواقعة وأنه أقدم على ضرب ابنته الطفلة ما أدى لإصابتها.

وكشفت التحقيقات عن وقوع مشاجرة بين المتهم وزوجته، بسبب خلافات أسرية، تركت على إثرها المنزل، وتوجهت إلى منزل والدها وأقامت به عدة أيام، وأثناء توجهه إليها لمطالبتها بالعودة معه إلى منزلهما رفضت.

الأب يعتدي على طفلته بالضرب

وتبين تطور الأمر إلى مشادة كلامية بين المتهم وزوجته، وأثناء ذلك كان الأب يحمل طفلتهما التي انهمرت في البكاء، فيما طالبته زوجته بإعطائها الطفلة لتتوقف عن البكاء فرد قائلا: «أنا هاستكها خالص، ثم رفعها بيديه للأعلى وسدد لها ضربه برأسه في رأسها ثم ألقاها على الأرض».

وفاة الطفلة بعد احتجازها 7 أيام في المستشفى

وأسفرت الواقعة عن إصابة الرضيعة بنزيف وكسر في الجمجمة، ونقلت إلى المستشفى، لمحاولة إسعافها وتلقي العلاج اللازم، وجرى تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي واحتجزت في المستشفى لمدة أسبوع ثم توفيت متأثرة بإصابتها.

إحالة الأب المتهم إلى المحكمة ومعاقبته بالسجن المؤبد

وألقى ضباط مباحث المركز القبض على الأب المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.