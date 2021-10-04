محافظ الشرقية يقيل رئيس الوحدة المحلية بالصالحية لتدني مستوى النظافة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقالة رئيس الوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس بسبب الإهمال والتقصير في العمل فضلاً عن عدم الاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات من شوارع القرية.

تدني مستوى النظافة بالصالحية القديمة

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة صباح اليوم بقرية الصالحية القديمة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعرب المحافظ عن إستيائه الشديد من آداء رئيس الوحدة المحلية لعدم تواجده بالشارع ومتابعة أعمال النظافة وتقاعسه عن رفع الإشغالات بشوارع القرية وكذلك عدم تفاعله مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم ، ليقرر المحافظ إقالته من منصبه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة آداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قائلا: «لن أسمح بتواجد مسئول مقصر ومهمل».

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فاجأ العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس بزيارة لمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمقر علمهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مواعيد العمل الرسمية

وتفقد محافظ الشرقية أقسام الوحدة واطلع علي سجل الحضور والإنصراف مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية

وأوصى العاملين بالوحدة المحلية بالصالحية القديمة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من شوارع القرية

كما تفقد محافظ الشرقية شارعي طريق «الصالحية / الإسماعيلية»، والترعة المردومة ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة فاقوس بشن حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من شوارع القرية وإزالة كافة الإشغالات والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وتطبيق القانون على المخالفين.

وشهدت جولة المحافظ بشوارع قرية الصالحية القديمة متابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، مشدداً على الشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة لتحقيق الفائدة لأبناء القرية.

كما التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها فورا ، مؤكداً على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.