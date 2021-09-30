توفيق عبدالحميد: هناك حسابات مزيفة على «فيس بوك» تنتحل شخصيتي

أكد الفنان توفيق عبدالحميد أن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قديم، موضحا أنه اضطر لتعطيله لفترة؛ لأنه اكتشف أن كل شيء له وجهين، وأن هناك شخصيات تصل لك دفء مشاعرهم ومحبتهم، وشخصيات أخرى مزعجة تسبب للشخص نوعا من الاضطراب وتكدر مزاجه.

توفيق عبدالحميد: هناك أكثر من حساب مزيف باسمي

وأوضح «عبدالحميد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن هناك أكثر من حساب مزيف باسمه وصوره، ويتعاملوا مع الناس بشخصيته، لافتًا إلى أنه اختار الخلفية علم مصر وقصيدة صلاح جاهين على اسم مصر وتمثال نهضة مصر، ولم يكن ذلك عشوائيا.

وأشار الفنان إلى أنه عاد مرة أخرى لـ«فيس بوك»، بسبب حنينه للتواصل مع الجمهور مرة أخرى، ليظهر الحساب الرسمي الحقيقي الخاص به بدلًا من «المزورة الوهمية»، مؤكدًا أنه يعتبر محبة الناس كنز، وتاج على رأسه.

وتابع: «حتى لو فيه بعض الأراء بتختلف معاك أو بتبقى بالسلب بس ده لا ينفي إنك في النهاية بتستمتع بإن ربنا محبب فيك خلقه، وإن الناس بتحبك زي ما أنت بتحبها، وإن ده كنز بالنسبة لي، وده أهم شيء طلعت بيه في الرحلة كلها وده فضل وخير من ربنا».

توفيق عبدالحميد يكشف كواليس صورته مع كلبين

وكشف توفيق عبدالحميد كواليس صورته مع كلبين، مشيرًا إلى أنه أطلق عليهما «كاجو وجوكا»، وأنهما أشقاء، ويقاسماه حياته، ويحباه بشكل كبير، لدرجة أنه إذا عاقب أحدهما وأخرجه من الغرفة، يبكي أمامه.

وتحدث عبدالحميد عن تفاصيل حالته الصحية، مؤكدا أنه يعاني من انزلاق غضروفي يؤثر على ظهره وقدمه، لافتا إلى أن مهنة التمثيل تحتاج مجهود بدني، مشيرًا إلى أنه يجري علاج طبيعي، ويتوقف بسبب عدم وجود تقدم، مؤكدًا أنه لم يقابل طبيب يجد على يديه الشفاء حتى الآن.