توفيق عبدالحميد: عايز أرجع للتمثيل لخدمة العقول وليس من أجل المال

قال الفنان توفيق عبدالحميد، إنه يتمنى العودة لعالم الفن من جديد، وذلك بعد فترة من الغياب، ويرغب في تقديم عملًا هادفًا أسوة بالفنان الكبير محمود مرسي، وليس بحثًا عن أموال أو مزيدًا من الشهرة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

توفيق عبدالحميد عن أمنيته بالعودة للفن: ليس من أجل الفلوس والشهرة

وكتب الفنان توفيق عبدالحميد، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، «أتمنى أرجع للتمثيل وللناس بس مش علشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم علشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته في رحلة الحياة».

واستطرد قائلًا: «عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زي أبو العلا البشري لأستاذي محمود مرسي الله يرحمه».

توفيق عبدالحميد يعاني من الانزلاق الغضروفي

وكان الفنان توفيق عبدالحميد، يعاني من الانزلاق الغضروفي، الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن الفن، وحصوله على عدد من جلسات العلاج الطبيعي، مؤكدا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه لايوجد تقدم في حالته الصحية رغم زيارته عددا من الأطباء المعالجين ولكن بلا جدوى.

توفيق عبدالحميد: أول عربية جبتها 125 بولندي

وعبّر الفنان توفيق عبدالحميد، عن اشتياقه وحنينه للماضي بقوله: «أول عربية جبتها 125 بولندي مستعملة وأخر عربية مرسيدس زيرو، والغريب إن أكتر حاجة فرحت بيها واستعملتها العربية الأولانية عاملة زي الحب الأول».

توفيق عبدالحميد يعلن عن حسابه الرسمي بالسوشيال ميديا بالاستعانة بـ«كاجو وجوكا»

وفي الأيام الماضية، نشر الفنان توفيق عبدالحميد، مجموعة صور له عبر حسابه بموقع «فيس بوك» بصحبة كلبيه «كاجو وجوكا»، للتأكيد على حسابه الرسمي، والتبرؤ من صفحات السوشيال ميديا «المزيفة» المنسوبة إليه.