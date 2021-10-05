عاجل.. الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة ريماس بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإعدام عبد العظيم محمد، 43 سنة، حداد، المتهم في قضية مقتل الطفلة ريماس عبد الرازق، 8 سنوات، بمنطقة منشية السيد محمود بدكرنس يوم 6 أبريل الماضي.

جاء ذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الشرعي في قرار إعدامه، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات بالخطف والقتل، وذلك يوم 6 أبريل 2021، بأن استدرج الطفلة المجني عليها أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها وأخذها إلى شقته بمدينة دكرنس، وعندما حاول هتك عرضها صرخت فتخلص منها بطعنها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهلول عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد أحمد البهنساوي، والمستشار شريف مصطفى زاهر، والمستشار محمد أمل محمد، المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة، وأمانة سر كل من طه شعبان عاشور، ومحمد مصطفى رمزي في القضية التي تحمل رقم 4473 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 542 لسنة 2021 و883 لسنة 2021 كلي شمال الدقهلية.

وكان المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، قرر إحالة قضية مقتل الطفلة ريماس محمد عبد الرازق، 8 سنوات، إلى محكمة جنايات المنصورة بعد أن وجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات بالخطف والقتل، وذلك يوم 6 أبريل 2021، بعد أن استدرج المجني عليها أثناء خروجها من بيتها لشراء خبز لأسرتها واصطحبها إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فخنقا ثم انهال عليها بـ6 طعنات بالبطن والظهر وألقاها على سلم البيت، ولم يتمكن من إخفاء جريمته بعد أن حضرت أسرتها للمكان.

المتهم استدرج الطفلة لهتك عرضها وعندما صرخت قتلها

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة أنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام العاشرة صباحا، فنادى عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى أن استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء.

وأضاف أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ، وحاول إسكاتها بخنقها ثم استل سكينا، وسدد لها 6 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولامست تلك الدماء ملابسه، وأخفاها بالسلم وفكّر في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن أسرة الضحية اكتشفتها.