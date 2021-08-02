فرحة بحكم إحالة أوراق قاتل «الطفلة ريماس» للمفتي في الدقهلية

فرحة كبيرة سرت بين أفراد أسرة الطفلة ريماس بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية عقب صدور حكم المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي للنظر في قرار إعدامه، فيما دخلت والدة الطفلة في نوبة من البكاء الشديد، وعبر زوجها عن امتنانه للقضاء المصري الشامخ الذي اقتص لطفلته.

والد الطفلة ريماس: حقها رجع وأنا فرحان

وقال والد الضحية عقب الحكم علي قاتل الطفلة ريماس: «مش هاقول غير الحمد لله إن حق ريماس رجع، وأنا فرحان بالحكم، وأشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، فالجميع وقف معي وأشكرهم فردا فردا»، وعن حالة زوجته بعد الحكم، أكد أنها دموع الفرح، والحمد لله الحكم جاء من أول جلسة.

بعد الحكم علي قاتل الطفلة ريماس.. جدتها تهتف «يحيا العدل»

ووقفت جدة الطفلة «ريماس» عقب صدور الحكم، تهتف داخل المحكمة «يحيا العدل»، رافعة صورها المكتوب عليها «عصفور الجنة، وضحية الفساد، حق ريماس رجع»، وقالت جدة الطفلة: «من قتل يقتل ولو بعد حين، حسبي الله ونعم الوكيل، واحنا طالبنا بالعدل، بس النار كاوية قلوبنا، وإعدامه بس هو اللي ممكن يبرد قلبي».

إحالة قضية قاتل الطفلة ريماس لفضيلة المفتي

وقضت محكمة جنايات المنصورة مساء الأحد حكمها على قاتل الطفلة ريماس، بإحالة أوراق القضية إلى فضية المفتي للنظر في الحكم بإعدامه، وحدد اليوم الرابع من دور انعقاد أكتوبر 2021 للنطق بالحكم.

ونظرت الدائرة الأولي قضية قاتل الطفلة ريماس قي جلسة واحدة فقط بدأت بالاستماع إلي مرافعة النيابة العامة، وجاء دور المدعي بالحق المدني، ثم الدفاع الذي انتدبته المحكمة للدفاع علي قاتل الطفلة ريماس والذي طالب بالرأفة له، لترفع المحكمة الجلسة وتعود أخر الجلسة لتنطق بالحكم.