القصة الكاملة لطفل قتل عمه بسبب الميراث في سوهاج

لم يجد «عبده»، الطفل البالغ من العمر 15 عامًا، سبيلا أمامه سوي التخلص من عمه الذي استولى على قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 7 قراريط ميراث عن والده المتوفى، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه خطط لجريمته وطعن عمه بمطواة في الجانب الأيسر لينهي حياته بعد أن فشلت كل المحاولات في استعادة تلك الأرض، واعترف الطفل بجريمته أمام سلطات التحقيق مؤكدا أنه غير نادم على جريمته لأن عمه حرمه من ميراثه الشرعي.

7 قراريط استولى عليها العم من أبناء شقيقه فقتله أصغرهم

توفي والد الطفل «عبده»، منذ سنوات، ولم يترك له ولأشقائه سوى 7 قراريط أرض زراعية، كان يزرعها عمه مع بقية أرضه الزراعية بمحافظة سوهاج، ومع ضيق الحال بدأ الأيتام يطالبون بميراثهم الشرعي من العم، الذي رفض منحهم الأرض بحجة أنهم صغار وعندما يكبرون سيمنحها لهم، استغاث الأطفال بعدد من كبار المنطقة للحصول على ميراثهم إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى أعلن عمهم أن الأرض ملكه ولن يمنحها لهم.

«عبده»، 15 عاما، ترتيبه الأوسط بين أشقائه، لديه أخ أكبر يبلغ من العمر 16 عامًا، وشقيقه الأصغر منه بعامين، بالإضافة إلى والدته، ولأن الحياة ضاقت بهم بعد وفاة والدهم، ومع فشلهم في الحصول على الميراث، قرر «عبده»، التخلص من عمه، وأعد العدة لذلك بعد أن اشترى مطواة قرن غزال، وتربص لعمه وطعنه بالمطواة في الجانب الأيسر، فخر غارقا في دمائه ولقي مصرعه في الحال، ليكتب نهاية عمه بسبب الميراث.

الشرطة تنتقل إلى مسرح الجريمة وتلقي القبض على القاتل وتضبط أداة الجريمة

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول «حازم.و.ع»، 38 سنة، مزارع، يقيم بدائرة مركز طما، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، إثر تعدي آخرين، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بسؤال شقيق المتوفى «عاصم»، 29 سنة، موظف، وقيم بذات الناحية أتهم نجل شقيقهما «عبده»، 15 سنة، تلميذ، بالتعدي على شقيقه بآلة حادة وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث فيما بينهم.

رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم الذي لم يغادر مسرح الجريمة، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات مع المتهم.