خطوات تجديد الباسبور المصري في الداخل والخارج.. الأسعار والمستندات

يحرص الكثير من المواطنين الذين يضطرون للسفر للخارج على تجديد جواز السفر المصري عندما يحين موعد تجديده، التي تتحدد مدته بـ 7 سنوات فقط، سواء كانوا موجودين داخل الدولة أو خلال تواجدهم في الخارج؛ نظرا لأهمية الباسبور المصري باعتباره إثبات الشخصية الخاص بالمواطن خارج البلاد.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تجديد الباسبور المصري، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، على النحو التالي:

خطوات تجديد الباسبور المصري

- إذا كان الراغب في تجديد الباسبور المصري متواجدًا في مصر، يقوم بالذهاب إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

- وإذا كان الراغب في تجديد جواز السفر خارج مصر، يتوجه إلى مقر السفارة المصرية في الدولة المتواجد بها.

- ثم يقوم بدفع رسوم تجديد الباسبور، والتي حددتها مصلحة الجوازات بقيمة 500 جنيه.

المستندات المطلوبة لتجديد الباسبور المصري

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن الراغب في تجديد الباسبور المصري.

- في حالة إذا كان الراغب في تجديد الباسبور المصري أقل من 16 عاما، يجب تقديم شهادة الميلاد الخاصة به.

- تقديم 4 صور شخصية، على أن تكون ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 ولابد أن تكون حديثة.

- شهادة تثبت موقف صاحب جواز السفر من التجنيد، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين لم تبلغ أعمارهم 19 عاما.

- تقديم بيان يثبت الحالة الاجتماعية، من خلال تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق إن وجدت، والأصلية للاطلاع.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- بالنسبة للطلاب، يحتاج بيان إثبات بذلك من جهة دراسته.

- يجب تقديم جواز السفر المنتهي حتى يتم تجديد الباسبور المصري.

- وفي حالة إذا كان غير حاصل على مؤهل دراسي، يتم إيداع مبلغ «تأمين جواز السفر» من خلال البنك الأهلي أو بنك مصر، لصالح حساب مصلحة الجوازات والحصول على إيصال بذلك.