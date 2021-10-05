خبير زراعي: مصر قادرة على أن تصبح سلة غذاء العالم

قال محمد حسين الخبير الزراعي، إن مصر قادرة على أن تصبح سلة غذاء العالم، بدعم من الاستثمار القومي في القطاع الزراعي والاهتمام الحالي من قبل القيادة السياسية بالمشروعات الزراعية مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

أضاف الخبير الزراعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر دولة زراعية منذ القدم، والمساحات المزروعة كانت تتراجع سنويًا خلال 20 عامًا الماضية، قبل أن تشرع القيادة السياسية في دعم الملف الزراعي مرة أخرى، وإطلاق تشريعات داعمة ومحفزة للاستثمار الزراعي.

وأوضح «حسين»، أن مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة مصممين بخطة محكمة في تخصيص مساحات لكل محصول، ونأمل الوصول إلى مرحلة التصدير لسلع مثل القمح والبطاطس وبنجر السكر، ونعمل على سد الفجوة الاستهلاكية، وهو ما يؤدي إلى تراجع في الأسعار الفترة المقبلة.

وقال «حسين» إن الدولة مهتمة بالزراعة مؤخرًا، وأن هذا الاهتمام نابع من إيمان الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي في ظل أهميته كقضية أمن قومي لمصر، بالإضافة إلى اعتباره مورد هام من موارد العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الدولة تتيح العمل التشاركي المجتمعي، وأن الزراعات التعاقدية، عقد يُبرم مع المستثمر بالاتفاق على زراعة المحصول وتسويق الإنتاج.

اهتمام القيادة السيادية بالثروة الزراعية

وتهتم القيادة السياسية في الوقت الحالي بالثروة الزراعية بشكل كبير وبمشاريع جديدة وتنمية الأراضي، وزيادة الحاصلات الزراعية وتنمية الترع واستصلاح الأراضي.

وبلغت إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من 1 من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر من العام الجاري، 4.8 مليون طن تقريبًا من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 602 ألف و964 طنًا عن نفس المدة من العام الماضي، والذي بلغت 4 ملايين و181 ألفا و313.

كما ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب وبطيخ»