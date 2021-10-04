وزير الزراعة: لا نية لهدم حديقة الأسماك وزرتها اليوم لرفع كفاءتها

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حديقة الأسماك من الحدائق التراثية القديمة في مصر، ولها مكانة كبيرة في نفوس كل المصريين، وسكان منطقة الزمالك بالأخص، موضحا أن الهدف من زيارته اليوم الإثنين، إلى جنينة الأسماك، تتمثل في محاولة التعرف على ما ينقصها للبدء في عملية رفع كفاءتها وإعادتها لرونقها الذي كانت عليه، مؤكدا أنه ليس هناك أي نية أو قرار لهدمها أو استقطاع جزء منها لبناء جراج، وأن الأمر ليس إلا مجرد شائعة، معلقا على ذلك بقوله «الحاقدين ومروجي الإشاعات كتير».

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الزيارة أيضا اشتملت على محاولة التعرف على الخدمات التي تنقص حديقة الأسماك، منبها أن الوزارة تستهدف إعادة رونق كل الأصول الخاصة بالوزارة.

وزير الزراعة: زيارتي لحديقة الأسماك رسالة واضحة بأنه لا مساس بها

وردا على ما أشيع في الفترة الأخيرة حول نية الحكومة في هدم حديقة الأسماك، شدد وزير الزراعة أن زيارته اليوم لجنينة الأسماك، تمثل رسالة واضحة بأنه لا مساس بجنينة الأسماك، كاشفا في الوقت ذاته أنه تواصل مع وزير السياحة والآثار، والذي أكد له بدوره بأنه لم يكن هناك أي نية أو تفكير بهدم الجنينة وتحويلها إلى جراج.

وتابع: «إنتوا عارفين الحاقدين ومروجي الشائعات كتير كل اللي بنحاول نعمله نطورها ونرجعها لرونقها القديم، دون أي استقطاع ودون أي جراجات»، مشددا بأن لم يكن هناك أي تفكير في تحويلها إلى جراج.

السيد القصير: أي حديقة لن تخضع للتطوير إلا بعد العرض على «الأعلى للتخطيط»

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته كل الوزارة والجهات المعنية، اتخذ قرارا بعدم الشروع في تطوير أي حديقة تراثية، ومن بينها حديقة الأسماك إلا بعد العرض على المركز.