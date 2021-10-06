كورونا في مصر.. «الصحة» تعلن عدم تعليق الدراسة وارتفاع الإصابات

كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات كورونا في مصر، وأعلنت التقارير ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا لـ83% داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتوقعت الوزارة ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال منتصف الشهر الجاري، ونوهت وزارة الصحة والسكان بأن إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة بسيطة ومتوسطة ومعدل الوفيات أقل من الموجات الثلاث السابقة.

وعن السؤال الذي ورد إلى الوزارة بإمكانية تعليق الدراسة وتأجيلها مع دخول ذروة الموجة الرابعة والتي أعلنت الوزارة أنها خلال أسبوعين من الآن، قالت الوزارة إنه لا يوجد ما يدعو إلى تأجيل الدراسة، خاصة وأن هناك توسعات كبيرة من قبل الدولة المصرية لتطعيم العاملين بالتربية والتعليم والتعليم العالي وتوفيرالدولة اللقاحات لكل العاملين، مؤكدة أنه بالتزامن مع دخول المدارس سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، بالإضافة إلى الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة مع التربية والتعليم لتأمين الطلاب في عام دراسي كامل.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة

وطالبت الوزارة المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس، وفي حال أخذ اللقاح أشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بفيروس كورونا ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطوة.

ودعت الوزارة مجددا المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وفقا للخطة التى وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر.