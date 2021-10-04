عاجل.. وزيرة الصحة : ٨ مليون جرعة من لقاحات كورونا هدية من الحكومة الأمريكية لمصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن استقبال مصر مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، الخميس الماضي، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، مشيرة إلي أن هذه الشحنة من لقاحات فايزر، هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو ٨ ملايين جرعة من لقاح فايزر ومودرنا.

وأشارت الوزيرة أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتة إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وشددت وزارة الصحة والسكان علي أهمية اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس اي أسطح، واعلنت الوزارة رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.