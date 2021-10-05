مستشار الرئيس يحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة: لا يوجد ما يدعو للقلق

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إنّ لقاح فايزر غير مخصص فقط لأغراض السفر، فهناك لقاحات أخرى، منها «جونسون آند جونسون، أسترازينيكا، سبوتنيك»، موضحا أنّه يمكن تطعيم المسافرين بلقاح كورونا، لكنه قد يخصص بنسبة كبيرة لتطعيم الأطفال من سن 12 لـ18 عاما، وذلك بعد التجارب السريرية التي أُجريت في الخارج على الأطفال».

لقاح فايزر في مصر

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين لـ«الوطن»، أنّ لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وفيما يتعلق بتخزينه، لفت إلى استقبال ثلاجات من «يونيسيف» مخصصة لحفظ لقاح فايزر، قدّرت بـ73 ثلاجة.

وعن موقف تعليق الدراسة، أكد مستشار الرئيس، أنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، وأنّ زيادة الإصابات الحالية متوقعة ولا تدعو للقلق ومعظمها بسيطة ومتوسطة، و80% منها عزل منزلي، لافتا الى اهتمام الرئيس ومتابعته بشكل يومي لتطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وحتى الآن لا يوجد ما يدعو لتعليق الدراسة.

المنحنى الوبائي لكورونا في مصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان الوزارة أمس خروج 700 متعافِ من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259647 حتى اليوم.

وأكدت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المسشتفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.