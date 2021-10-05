طاقم روسي يستعد لتصوير أول فيلم في الفضاء (صور)

انطلقت منذ قليل المركبة الفضائية التي تحمل اسم «سويرز»، وعلى متنها الفنانة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو في طريقهما للذهاب إلى محطة الفضاء الدولية برفقة رائد الفضاء أنطون شكابلروف –الذي شارك في 3 بعثات فضائية سابقة-، لتصوير مشاهد من فيلمهما الروائي الروسي الجديد الذي يحمل اسمًا مؤقتًا «التحدي».

قصة الفيلم الروسي «التحدي»

تدور أحداث الفيلم حول جراح قلب يتم استدعاؤه لإنقاذ أحد الأفراد المتواجدين في محطة الفضاء، ويعاني من مشكلات في القلب، وتعد تلك التجربة الأولى لتصوير عمل فني في الفضاء، ومن المقرر أن تستمر رحلتهما في الفضاء 12 يومًا ليعودا بعدها مع رائد فضاء روسي آخر.

التحضير لفيلم «التحدي»

استمر التحضير لتلك المهمة 4 شهور، حسب تصريحات المخرج كليم شيبينكو صاحب الـ38 عامًا في مؤتمر صحفي بمنشأة الإطلاق الروسية في بايكونور بكازاخستان، حيث قال إن التدريبات كانت كثيفة لجعله هو وبيريسيلد مستعدين لتلك المهمة، معبرًا عن سعادته لكونه صانع تجربة أول فيلم في الفضاء.

بيريسيلد: هذه التجربة فرصة لا تتكرر

بينما وصفت الممثلة يوليا بيريسيلد هذه التجربة بأنها فرصة لا تتكرر في العمر، ولكن فترة التدريب على تلك المهمة كانت صعبة، وأن عملية التحضير اشتملت على تدريبات يومية متعلقة بالضغط الجوي في غرف معدة، والمشاركة في دورات جاذبية تقام في المسبح مشابهة لما سيكون في الفضاء الخارجي، وتطبيق نظام غذاء مخصص، والعمل على حفظ كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالأمور التقنية.

جدير بالذكر أن المخرج شيبينكو أنتج عددًا من الأعمال السينمائية الناجحة تجاريًا، ومن بينهم فيلم « سالوت – 7» الذي حكى قصة واقعية لإحدى المهمات الفضائية الصعبة التي قام بها اثنان من رواد الفضاء السوفيتيين عام 1985، لإحياء محطة فضائية مهجورة.