الفنان صبري سعد: سافرت إلى هولندا بحثا عن عمل وكل أسرتي تعمل بالتمثيل

أوضح الفنان صبري سعد، أن العمل بمجال التمثيل في هولندا لا يفرق كثيرا عن العمل الفني في مصر، لافتا إلى أن ظهوره في فيلم «همام في أمستردام» جاء بعد توصية أحد المنتجين على طاقم العمل بإشراكه في أحداث الفيلم، «لما جم هنا سمعت من منتج صاحبي أن فيه مصريين جايين يعملوا فيلم هنا، وهو شرط عليهم أن صبري سعد لازم يكون موجود في الفيلم».

متزوج من ممثلة هولندية تدعي «ليزا»

وقال «سعد»، خلال مداخلة له عبر الفيديو من هولندا ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن زوجته كانت ممثلة هولندية وتدعي «ليزا» وكانت علاقة العمل هي بداية معرفته بها، حتى تطورت العلاقة بالزواج وأنشأ أسرة فنية، ليعمل أبنائه بعد ذلك في التمثيل أيضا، «العيال اتربوا وشربوا الفن بالمعلقة وهما صغيرين».

ابني حصد جائزة «الجولدن كوب» الهولندية

وأكد أن ابنه قد حصل على جائزة «الجولدن كوب» وهي تماثل جائزة الأوسكار ولكن على المستوى المحلي الهولندي، مضيفا «بنتي أشجان بتعمل مواضيع عن الأمومة وأنا مليش فيها أوي».

وقال إن سياسته في الحياة قائمة على عدم الانتظار، وهو ما دفعه إلى السفر من أجل العمل، ولكن ومن الممكن أن يكون هناك عمل مشترك بين الدراما الهولندية والمصرية مستقبلا، «ممكن نشترك في عمل درامي يتحدث عن الغربة والتفرقة والحب والعذاب والعودة لمصر وكل تلك المشاعر الإنسانية».