الفنان نور محمود يتعرض لحادث سير: «العربية ولعت وأنا ماشي»

أعلن الفنان نور محمود، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرضة لحادث سير، وكتب قائلا: «العربية ولعت وأنا ماشي.. اللهم لك الحمد والشكر».

مسلسل إجازة مفتوحة

ويشارك نور محمود في مسلسل «إجازة مفتوحة»، الذي يعرض على قناة on، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد حماقي، إنتاج «سينرجي» ومها سليم.

وينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة الـ40 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، حول العلاقات الأسرية داخل العائلة الكبيرة والأزمات التي تواجه الآباء في التعامل مع الأبناء.

مسلسل «بالورقة والقلم»

وشارك نور أيضا في حكاية «بالورقة والقلم»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» في الموسم الثاني، مع يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، على الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، إخراج محمد بكير.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية؛ إذ ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصري.